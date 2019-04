Imputado un antiguo guardia de las SS por complicidad en el asesinato de más de 5.000 personas en Stutthof

Publicado 18/04/2019 17:39:40 CET

HAMBURGO (ALEMANIA), 18 Abr. (DPA/EP) -

Un antiguo guardia de 92 años de las SS ha sido imputado este jueves por la Fiscalía de Hamburgo por complicidad en el asesinato de 5.230 personas en el campo de concentración de Stutthof, erigido por la Alemania nazi en Polonia, cerca de la localidad de Gdansk.

Según la acusación, el hombre "apoyó la matanza alevosa y cruel especialmente de prisioneros judíos" durante sus funciones como guardia del campo entre agosto de 1944 y abril de 1945.

El proceso se llevará a cabo ante un juzgado de menores de Hamburgo porque en el momento en el que se produjeron los hechos el imputado tenía 17 y 18 años y era, según las leyes de entonces, menor de edad.

Una portavoz de la Fiscalía de Hamburgo ha afirmado que en el campo de Stutthof se produjo la matanza sistemática de prisioneros a partir del verano de 1944.

"Los prisioneros eran ultimados mayormente de un tiro en la nuca en el crematorio del campo o por exposición a gas tóxico", ha explicado, antes de agregar que muchos internados perdieron la vida al serles denegada la comida o la atención médica necesarias.

Entre las tareas encomendadas al acusado figuraba la de impedir huidas, revueltas y la liberación de prisioneros. "Por lo tanto, la Fiscalía lo acusa de haber contribuido, como 'engranaje de la maquinaria asesina', al hecho de que la orden de matar pudiera ser ejecutada", ha manifestado la Fiscalía.

Según indica el diario alemán 'Die Welt', el hombre --cuya identidad no ha trascendido-- admitió en un interrogatorio celebrado a mediados de 2018 haber trabajado en el campo y expresó su pesar por las víctimas.

"Me dio pena la gente que estaba ahí. No sabía por qué estaban allí. Sabía que eran judíos que no habían cometido ningún delito. Que solo estaban allí por ser judíos. Y que tenían el mismo derecho a vivir y a trabajar que cualquier otro ser humano", señaló, según este medio.

El de Stutthof fue el primer campo de concentración que el régimen de Adolf Hitler levantó fuera de Alemania. Según la oficina central de Ludwigsburg, encargada de la investigación de los crímenes nazis, 65.000 personas murieron en Stutthof y en los campos adyacentes, así como en las llamadas marchas de la muerte al final de la guerra.

Las SS (abreviatura en alemán de Schutzstaffel, escuadra de defensa) era un cuerpo militar y policial al servicio del dictador Adolf Hitler y del Partido Nacionalsocialista. Había varios tipos de SS, entre ellas la encargada de los campos de concentración y exterminio.