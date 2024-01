Imputado un israelí por hacerse pasar por un alto cargo del Ejército durante los ataques del 7 de octubre

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Israel. - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano israelí ha sido imputado este miércoles por hacerse pasar por un alto cargo del Ejército de Israel durante los ataques del 7 de octubre perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para hacerse supuestamente con información clasificada.

El Shin Bet, el servicio de seguridad e Inteligencia interior de Israel, ha indicado en un comunicado que el hombre también habría distribuido esta información en una clara violación de las leyes israelíes.

El acusado, cuya identidad no ha trascendido por el momento, llegó al sur de Israel la mañana del 7 de octubre y se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) diciendo ser un capitán del Ejército, si bien el hombre no había sido llamado a filas, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

La Justicia ha indicado ahora que el hombre habría obtenido datos "clasificados de alta importancia y documentos confidenciales de diversas formas". Además, habría compartido esta información con civiles y militares sin contar con aprobación previa para ello.

El caso se remonta a finales de noviembre, cuando fue detenido e interrogado en una operación conjunta de la Inteligencia y las fuerzas de seguridad israelíes. Además, también ha sido acusado de entrar en "zona militar" sin autorización.

No obstante, varios altos cargos de Defensa han descartado que siguiera instrucciones "elementos hostiles" y o tercero países y han afirmado que los datos recabados tampoco se filtraron a los "enemigos".

Los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos y más de 200 rehenes en territorio israelí, desencadenaron una ofensiva por parte del Ejército de Israel que ha dejado ya más de 23.300 muertos y más de 59.400 heridos en la Franja de Gaza.