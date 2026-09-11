Imputados en Alemania siete supuestos miembros de Hamás por preparar ataques y posesión ilegal de armas

Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades alemanas han presentado cargos este viernes contra siete presuntos miembros del grupo palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por hacerse con armas con el supuesto objetivo de perpetrar ataques contra lugares judíos o israelíes en los territorios de Alemania y Austria.

La Fiscalía de Alemania ha indicado en un comunicado que sobre los imputados --entre los que figuran un ciudadano danés, un búlgaro y tres libaneses-- pesan pruebas "suficientemente sólidas" sobre su pertenencia a "una organización terrorista extranjera", en referencia al grupo islamista palestino.

Asimismo, ha recalcado que considera que todos ellos "preparaban actos graves de violencia" y ha agregado que también pesan sobre ellos cargos por posesión ilegal de armas, al tiempo que ha manifestado que serían miembros del brazo armado de Hamás, Las Brigadas Ezeldín al Qasam, que "habría empezado hace tiempo a establecer almacenes de armas en Europa".

"Hamás había estado planeando un atentado en Alemania o Austria contra representantes de Israel, personas de fe judía o individuos partidarios de Israel desde al menos julio de 2025", ha dicho, al tiempo que ha detallado que estaba previsto que el ataque fuera ejecutado "en fechas cercanas al segundo aniversario" de los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Fiscalía ha resaltado que los sospechosos habrían obtenido antes de su detención diversas armas y municiones, llegando a transportar algunas de ellas a la capital de Austria, Viena. Además, otro detenido que está siendo juzgado por separado --y que está bajo custodia en Reino Unido--, habría grabado un vídeo para reivindicar la autoría del ataque en nombre de Hamás.