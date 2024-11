Imputados en Reino Unido por dañar monumentos protegidos los dos activistas que rociaron con pintura Stonehenge

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos activistas ecologistas de la organización de defensa del medio ambiente Just Stop Oil que rociaron en junio pintura contra naranja el monumento megalítico de Stonehenge, situado en Reino Unido, han sido imputados este jueves por "destruir o dañar monumentos históricos protegidos".

Así lo ha comunicado la Fiscalía de Reino Unido, que ha indicado que los imputados son Rajan Naidu, de 73 años, y Niamh Lynch, de 22, según han recogido medios de comunicación británicos.

Los dos activistas --que buscaban con sus actos lograr un compromiso del Gobierno para alcanzar un acuerdo nivel internacional que "ponga fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030"--serán juzgados el próximo 13 de diciembre por el Tribunal de Magistrados de Salisbury.

Su acción fue reivindicada por Just Stop Oil, que reclama el fin de la explotación de combustibles fósiles. Conocido por sus acciones espectaculares y controvertidas, el grupo precisó no obstante que habían utilizado pintura en polvo hecha con almidón de maíz para no dañar el lugar.