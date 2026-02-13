Imputados por "terrorismo" los detenidos por el intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

Pavel Vasin, uno de los acusados por el intento de asesinato en Moscú del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, Vladimir Alekseyev (archivo) - Europa Press/Contacto/Vladimir Gerdo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han imputado este viernes por "terrorismo" a los detenidos por su presunto papel en el intento de asesinato la semana pasada del subdirector de la Inteligencia Militar de Moscú, el general Vladimir Alekseyev, quien fue tiroteado en el edificio en el que se encuentra su vivienda en la capital, Moscú.

La Portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que "los acusados en el caso sobre el intento de asesinato del teniente general Vladimir Alekseyev han sido imputados por terrorismo", antes de recalcar que las investigaciones "continúan", sin que se descarten otros arrestos.

Así, ha manifestado que "los investigadores han revisado exhaustivamente la información que han obtenido", incluidas pruebas recabadas en la escena del crimen, las declaraciones de los acusados y los motivos de los "organizadores y responsables del ataque", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha apuntado directamente a Kiev como responsable del intento de asesinato y ha afirmado que los detenidos han confesado haber actuado siguiendo órdenes de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU).

Alekseyev fue operado y se encuentra estabilizado en el hospital, donde recuperó el conocimiento el pasado sábado. El general era desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El general se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.