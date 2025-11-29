Indonesia confirma siete trabajadoras domésticas muertas en el incendio de Hong Kong

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Consulado General de Indonesia en Hong Kong ha informado este sábado de que son siete las trabajadoras de esta nacionalidad fallecidas hasta el momento en el grave incendio del miércoles que ha costado la vida por el momento a 128 personas en el complejo de apartamentos de Wang Fuk, en el barrio de Tai Po de Hong Kong. Filipinas también ha informado de trece trabajadoras domésticas desaparecidas, aunque por el momento no hay ninguna muerte confirmada.

"Según la coordinación con la Policía de Hong Kong el número total de ciudadanas indonesias fallecidas hasta ahora es de siete", ha indicado el Consulado en un comunicado recogido por el portal de noticias indonesio Republika.

El Consulado ha destacado que hay unas 140 personas de nacionalidad indonesia trabajando en Wang Fuk, todas ellas en el sector del trabajo doméstico.

Este sábado más de 600 agentes de la Policía han terminado de registrar los dos bloques de viviendas afectados por el fuego y no han encontrado más restos mortales pese a que hay otras 150 personas desaparecidas.

De los ocho detenidos en principio dentro de la investigación por lo sucedido, tres han recibido la libertad bajo fianza en las últimas horas: dos directores y un consultor de ingeniería de Prestige Construction & Engineering, una empresa a cargo de las obras de renovación en Wang Fuk Court.

El director de servicios de bomberos, Andy Yeung, ha apuntado habían descubierto que los sistemas de alarma en los ocho bloques "podrían no haber funcionado correctamente" y que tomarían medidas contra los contratistas de seguridad contra incendios de la urbanización.

Al hilo de la tragedia, las autoridades de la China continental han ordenado la puesta en marcha de una campaña nacional contra el riesgo de incendios en edificios residenciales y públicos. El Consejo Estatal de Seguridad Laboral ha puesto en marcha una campaña de inspecciones y rectificaciones en edificios altos con especial atención a los que estén siendo sometidos a renovación de fachadas o modificaciones del interior.

En concreto vigilarán el uso de andamiaje de bambú y de mallas ignífugas. Se trata de autoinspecciones que deberán realizar todas las empresas con supervisión de las autoridades.

Más de un tercio de los habitantes de la urbanización, construida como vivienda social en la década de 1980, son mayores de 65 años. Algunos se han pasado décadas viviendo allí solo para ver sus propiedades incineradas en cuestión de horas.