Indonesia exige la apertura de una investigación sobre la muerte de uno de sus 'cascos azules' en Líbano

Archivo - Un vehículo de la FINUL realiza labores de patrulla en el sur de Líbano - ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han exigido este lunes abrir una investigación sobre la muerte de uno de sus 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) por la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro miembro de la misión en el distrito de Marjayún, en Nabatiye, a medida que continúa los ataques israelíes en zonas del sur de Líbano.

El Ministerio de Exteriores del país asiático ha condenado "enérgicamente" lo sucedido y ha pedido que se lleve a cabo una "investigación exhaustiva y transparente" sobre su muerte, según un comunicado en el que ha lamentado que los 'cascos azules' fueron víctimas de un "impacto indirecto de artillería cerca de sus posiciones en la zona".

"Esto se produjo a medida que avanzan los ataques entre las fuerzas israelíes y grupos armados en el sur de Líbano", ha afirmado, al tiempo que ha dicho estar "coordinándose" con la propia FINUL para "garantizar la pronta repatriación de los restos del fallecido y la atención médica a los heridos".

"La seguridad y protección de los soldados de paz de Naciones Unidas debe ser plenamente respetada en todo momento, de conformidad con el Derecho Internacional. Cualquier agresión contra los miembros de misiones de paz es inaceptable y socava los esfuerzos colectivos por mantener la paz y la estabilidad", ha destacado.

Además, ha vuelto a condenar los ataques de Israel en Líbano y ha pedido a todas las partes respetar la soberanía e integridad territorial del país. Así, ha pedido poner fin a los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles, con la vista puesta en "retomar el diálogo y la diplomacia para evitar una mayor violencia" en la región.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.200 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.