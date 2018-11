Innovación en agua y saneamiento: Un reto que salva vidas

Publicado 19/11/2018 8:17:31 CET

Oxfam trabaja en iniciativas como bombillas que se encienden con orina o lombrices que digieren los desechos de las letrinas

MADRID, 19 Nov. (Por Oxfam Intermón) -

A veces, para salvar más vidas, hay que encontrar maneras novedosas de afrontar los problemas y de buscar soluciones. Por este motivo, en Oxfam Intermón apostamos por la innovación para asegurar el acceso al agua y la sanidad allá donde sea necesario. El lugar, la cultura, las circunstancias, la edad y el género son algunas de las razones por las que una misma solución no es válida en todos los casos. Por eso es necesario entender a las personas y adaptarse al entorno, para perfeccionar nuestros conocimientos y seguir siendo pioneros y referentes en esta materia.

Actualmente, se calcula que 4.500 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a saneamiento seguro y 892 millones siguen defecando al aire libre. Además, una de cada nueve personas en el mundo carece de acceso a agua potable.

En situaciones de emergencia, el 40 por ciento de las muertes infantiles se producen por diarrea, ocasionada en general por consumo de agua sucia o la falta de higiene en situaciones de emergencia. Casi la mitad de estas muertes podrían evitarse solo con lavarse las manos con agua y jabón.

Así pues, dado que millones de personas no tienen acceso directo a agua potable ni saneamiento, algo que puede causar su muerte por enfermedades como el cólera, la disentería o el tifus, es necesario usar la imaginación al máximo para encontrar maneras de salvar el mayor número de vidas posible.

A continuación, detallamos algunos ejemplos de innovaciones que hemos introducido en materia de agua y saneamiento, gracias a las cuales mejoramos la vida de millones de personas en todo el mundo.

ENCENDER BOMBILLAS CON ORINA

En los campos de refugiados, donde no hay iluminación por la noche y las mujeres tienen miedo de ir al baño cuando ya está oscuro, la tecnología de las celdas biocombustibles podría ser una solución única con verdadero potencial para transformar las letrinas en lugares más seguros e iluminados.

En Oxfam llevamos trabajando desde 2014 junto a un catedrático de la Universidad de Glasgow en el proyecto "Urine-tricity" para generar la energía suficiente para encender una bombilla solo con orina. Por el momento, esta tecnología hace posible iluminar el interior de las instalaciones de saneamiento, lo que ya es un progreso muy importante, pero aún nos queda el reto de proporcionar iluminación también fuera de ellas.

Lo que hace que las mujeres se sientan más seguras en este tipo de entornos no es solo la iluminación de estas zonas, sino la de todo el campamento. Por eso, planteamos la necesidad de iluminar un radio de como mínimo seis metros respecto a las letrinas generadoras de energía. Con el apoyo económico de la Fundación Bill y Melinda Gates, esperamos que la Universidad West of England desarrolle pronto esta tecnología y que podamos iluminar con ella zonas exteriores en nuestros proyectos en lugares como Sierra Leona o Bangladesh.

ARENA PARA LIMPIAR AGUA

En algunas áreas rurales de Níger, donde el suelo rocoso hace difícil llegar a las aguas subterráneas y donde solamente una de cada dos personas tiene acceso a agua potable, beber del río es la única opción. Esto puede provocar enfermedades, y por ello, nuestros expertos están probando un sistema que permite filtrar el agua de los ríos y estanques con arena local, con el fin de eliminar los patógenos peligrosos que contiene.

Esta técnica ya se utilizaba hace tiempo. Sin embargo, los filtros anteriores cayeron en desuso porque dependían de que la gente bombeara el agua a un tanque de almacenaje. Debido a que no era posible hacerlo regularmente, no siempre había agua y la calidad no era muy buena. Los expertos de Oxfam han solucionado el problema agregando un panel solar que durante el día genera la electricidad necesaria para bombear el agua y llenar el tanque.

Estas innovaciones ya han tenido un éxito extraordinario y tienen el potencial de cambiar la vida de decenas de miles de personas en todo el mundo. Además, este sistema de filtración utiliza materiales y mano de obra locales y en su instalación y mantenimiento no son necesarios técnicos altamente cualificados.

LAS LOMBRICES TIGRE, UNA SOLUCIÓN ASOMBROSA

¿Unos gusanos podrían ser la solución para el saneamiento en los campos de refugiados? En Oxfam creemos que sí.

Para muchas personas, un retrete o letrina es simplemente un agujero cavado en la tierra. Y, aunque en muchos lugares es posible usar alcantarillado o hacer nuevos hoyos, en otros sitios, como los campamentos a los que se suelen desplazar las personas afectadas en situaciones de emergencia, resulta un verdadero problema.

Desde Oxfam hemos encontrado una solución. Las lombrices tigre, colocadas en pozos con grava, virutas de madera y un poco de agua, pueden digerir los desechos de las letrinas y, de ese modo, reducir su volumen y alargar su vida útil. De hecho, con este sistema, aún no hemos tenido que vaciar los primeros retretes que instalamos en Liberia en el año 2013. Desde entonces, hemos implementado más de 1.200 "tiger toilets" en otros países, y hemos servido de inspiración para que otras organizaciones hagan lo mismo.