Irak pide a EEUU excepciones a algunos vuelos iraníes en sus aeropuertos por "motivos humanitarios"

Archivo - Imagen de archivo de un militar iraquí en una base del Ejército. - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha pedido este sábado a las autoridades de Estados Unidos aceptar exenciones en algunos de sus aeropuertos para permitir vuelos iraníes por "motivos humanitarios" y ha reivindicado la adopción de medidas para "calmar la situación" en la región tras las sanciones impuestas por Washington.

"En vista de las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a los vuelos de las aerolíneas iraníes hacia los aeropuertos de los países de la región, incluidos los aeropuertos de Irak, el Gobierno está llevando a cabo un diálogo directo con la parte estadounidense para excluir algunos aeropuertos iraquíes de estas medidas", ha indicado el Gobierno en un mensaje difundido por la oficina del primer ministro.

Así, ha indicado que esto "permitiría la reanudación de los vuelos aéreos por razones humanitarias, relacionadas con tratamientos médicos, estudios, visitas religiosas e intereses de los civiles".

"Dado que el Gobierno iraquí trabaja por calmar la situación en la región, (...) invita a todas las partes a dialogar y negociar para llegar a soluciones que pongan fin a la crisis y a los conflictos actuales, de manera que se logren los intereses de los países y pueblos de la región", ha puntualizado.

El viernes, el aeropuerto internacional de Nayaf suspendió todos los vuelos con origen o destino en Irán hasta nuevo aviso citando como motivo órdenes oficiales emitidas por las autoridades nacionales, después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a aerolíneas iraníes.