Irán asegura que las operaciones petroleras en Jark continúan "con normalidad" pese al ataque de EEUU

Un avión de combate estadounidense se prepara en el portaaviones USS Abraham Lincoln - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han asegurado que los ataques de EEUU de esta pasada noche contra la estratégica isla de Jark no han tenido efecto alguno en las operaciones petroleras, en particular las de exportación de crudo, que "prosiguen con normalidad".

El gobernador adjunto de la provincia iraní de Bushehr, Ehsan Jahaniyan, ha asegurado, en declaraciones a la radiotelevisión pública iraní IRIB, que "a pesar del brutal ataque perpetrado el sábado por la mañana por el régimen sionista-estadounidense en la isla de Jark, que forma parte de la ciudad de Bushehr, las actividades de las compañías petroleras en esta terminal de exportación continúan con normalidad".

"Actualmente, las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en la isla se desarrollan con normalidad. La vida cotidiana y las actividades de la población también transcurren con total normalidad", ha indicado.

Asimismo, el gobernador adjunto ha asegurado que no hay constancia de bajas "entre el personal militar, los empleados de las empresas ni los residentes de la isla de Jark".