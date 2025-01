Irán dice no creer que EEUU o Israel vayan a cometer la "locura" de atacar sus instalaciones nuclares

Araqchi subraya que "no es una amenaza real" pero advierte de que una acción de este tipo recibiría "una respuesta inmediata y decisiva"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que no cree que Estados Unidos o Israel vayan a cometer la "locura" de atacar las instalaciones nucleares del país y ha advertido de que una acción de este tipo recibiría "una respuesta inmediata y decisiva".

"Hemos dejado claro que cualquier ataque contra nuestras instalaciones nucleares recibirá una respuesta inmediata y decisiva, pero no creo que hagan una locura así", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News.

"Es realmente una locura que convertiría toda la región en un desastre muy malo", ha sostenido, antes de destacar que, en realidad, "no se trata de una nueva amenaza". "No es una amenaza real, porque conocen nuestras capacidades para responder. No quiero siquiera hablar de ello", ha apuntado.

Asimismo, ha afirmado que Teherán está abierto a escuchar las propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución diplomática a las tensiones en torno a su programa nuclear, si bien ha dicho que la situación actual "es diferente y mucho más difícil que la vez anterior".

"Muchas cosas deben ser llevadas a cabo por la otra parte para lograr nuestra confianza", ha dicho. "No hemos escuchado nada más que la palabra 'bueno', y eso obviamente no es suficiente", ha destacado, después de que Trump afirmara que "estaría bien" resolver el asunto sin necesidad de usar la fuerza.

Araqchi ha sostenido que "no niega la posibilidad de un nuevo acuerdo o una nueva ronda de negociaciones", si bien ha incidido en que "ahora hay mucha más desconfianza que la vez anterior". "Primero hay que superar esa desconfianza. Tiene que haber suficiente confianza en Irán para que participemos en las negociaciones", ha argumentado.

"Estamos bastante lejos de eso", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que, en cualquier caso, "la diplomacia se fundamenta en la esperanza". "No perdemos las esperanza en todos los esfuerzos diplomáticos", ha aseverado, al tiempo que ha reconocido que la "experiencia" del acuerdo nuclear de 2015 "puede ser repetida".

"Nosotros hemos intentado ir por el camino de las negociaciones y generación de confianza en nuestro programa nuclear, pero se convirtió en una mala experiencia, volvieron las sanciones", ha dicho, en referencia a la decisión de Trump de abandonar el acuerdo de forma unilateral en 2018 y reimponer sanciones contra Teherán.

Por otra parte, ha reseñado que en la actualidad "hay un intenso debate" en Irán sobre cuál sería la alternativa a abandonar la vía de las negociaciones. "Hay diferentes puntos de vista y no sé cuál prevalecerá", ha señalado Araqchi, quien ha destacado que, pese a todo, Irán "siempre ha adoptado posiciones racionales".