Irán intercepta un petrolero extranjero frente a la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este viernes de que han interceptado un barco petrolero extranjero frente a las costas de la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico, con unos cuatro millones de litros de "combustible de contrabando" a bordo.

El jefe del poder judicial de la provincia de Hormozgán, Mojtaba Ghahremani, ha indicado que a bordo del buque había 16 miembros de la tripulación, quienes han sido detenidos e imputados, si bien no ha dado detalles sobre el nombre del barco o su pabellón, según informaciones de la agencia iraní IRNA.

"Destacamos la importancia de prevenir y combatir el contrabando de combustible", ha aseverado, al tiempo que ha destacado la "valiente actuación" de los miembros de la Armada y la Guardia Revolucionaria de Irán.

"Los soldados han arrestado a 16 tripulantes no iraníes del buque y los han entregado a las autoridades judiciales. Estos individuos se encuentran ahora bajo custodia", ha apuntado, antes de añadir que "se ha propinado un duro golpe a las mafias y a las redes de tráfico de combustible".

En este sentido, ha afirmado que "las islas y las costas iraníes, además de las aguas del golfo Pérsico, no serán nunca un lugar seguro para este tipo de traficantes". "Seguiremos luchando por tierra y mar sin clemencia alguna, día y noche", ha zanjado.

La semana pasada, las fuerzas iraníes se incautaron de otro petrolero con seis millones de litros de crudo en el golfo de Omán, un barco del que tampoco han dado más información.