Irán pide no politizar los lugares santos y alude a posible ataque de falsa bandera tras acusaciones contra los hutíes

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei. - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha reclamado este jueves que no se politicen los lugares santos del Islam tras incidir en que las acusaciones contra los rebeldes hutíes en Yemen de atacar La Meca se basan en que se interceptó un dron en esa dirección, aludiendo a que la región tiene un historial de ataques de falsa bandera.

"Cualquier agresión contra los lugares sagrados islámicos, en particular La Meca, Medina y la mezquita de Al Aqsa, así como la amenaza a los peregrinos y vecinos de estos sitios, es un acto condenable", ha incidido el portavoz iraní, quien en todo caso ha señalado que "el mero alegato de haber interceptado un dron en ruta hacia La Meca no puede constituir una base para acusar a una parte específica".

De esta forma ha insistido en que la posición de Irán es "impedir la politización de la cuestión de los santuarios islámicos y su seguridad". Por ello ha llamado a evitar su uso "como instrumento para incitar discordias y escalar las tensiones regionales".

Baqaei ha recalcado igualmente que la región ha sido testigo de "numerosos casos de 'operaciones de bandera falsa'", incluyendo, según él, los últimos meses.

El objetivo de estas operaciones es "desviar la atención de la opinión pública de los crímenes perpetrados por el régimen sionista y Estados Unidos en la región", ha señalado en un mensaje en redes sociales en referencia a la operación militar de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica.

"Es necesario proceder con precaución y vigilancia", ha expuesto el funcionario iraní. La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí denunció en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de un dron contra La Meca, asegurando que sus defensas lo han interceptado y destruido y responsabilizando a los rebeldes hutíes del proyectil, en el marco de la escalada de hostilidades.

Este episodio tiene lugar después de que los hutíes lanzaran a principios de septiembre una ofensiva en las provincias de Taiz y Hodeida, en el oeste de Yemen, con la que han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo.