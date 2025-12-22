Irán reitera que no negociará sobre su programa balístico y subraya que tiene por objetivo "defender el país"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 14 de diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reiterado este lunes que no abrirá negociación alguna sobre su programa balístico y ha subrayado que los misiles que desarrolla tiene como objetivo "defender el país" y "disuadir a cualquier agresor que contemple un ataque" contra el país centroasiático.

"El programa de misiles de Irán fue desarrollado para defender el país, no para unas negociaciones", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

"Las capacidades defensivas de Irán, diseñadas para disuadir a cualquier agresor de contemplar un ataque contra Irán, no son un asunto de discusión", ha manifestado, antes de criticar a países occidentales por cargar contra Teherán por su programa mientras entregan armamento a Israel.

Así, ha recalcado que "se trata de una clara contradicción y un obvio fracaso moral por el que Estados Unidos y los países que apoyan al régimen israelí deben rendir cuentas", al tiempo que ha insistido en que las Fuerzas Armadas de Irán son totalmente capaces de defender al país en caso de ataque.

"Nuestras Fuerzas Armadas saben muy bien cómo defenderse cuando es necesario", ha sostenido. "Al margen de las maliciosas campañas por parte de medios de comunicación, la nación iraní y todos sus pilares de gobernanza seguirán centrados en sus responsabilidades y continuarán su trabajo", ha puntualizado.

Estados Unidos y otros países occidentales han criticado en varias ocasiones el programa balístico de Irán y han reclamado que sea parte de las negociaciones en torno al programa nuclear de Teherán, algo que rechaza el país centroasiático, que insiste además en que sus capacidades nucleares tienen fines puramente civiles y no están destinadas a desarrollar armas de destrucción masiva.

Por otra parte, Baqaei ha destacado que los contactos con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) continúan y ha reiterado que Irán seguirá cumpliendo sus compromisos con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), en medio de las tensiones con el organismo tras la ofensiva lanzada por Israel en junio contra el país, que dejó más de 1.100 muertos.

"La cuestión es si Irán causó la interrupción de la supervisión o si fueron los responsables de ataques ilegales o criminales contra estas instalaciones", ha argüido, en referencia a los ataques de Israel y Estados Unidos contra centros nucleares de Irán durante la citada ofensiva.

El Ejecutivo iraní dio el 20 de noviembre por "oficialmente finalizado" el acuerdo alcanzado en septiembre en Egipto con el OIEA, después de una resolución aprobada por la Junta de Gobernadores del organismo reclamando a Teherán que informe "sin más retrasos" sobre el estatus de la cantidad de uranio enriquecido que tiene almacenado y las instalaciones nucleares bombardeadas.

Irán firmó en septiembre un nuevo acuerdo de cooperación con el OIEA tras el deterioro de los lazos a causa de la ofensiva de Israel, si bien la decisión del conocido como E3 --Reino Unido, Francia y Alemania-- días después volvió a tensar las relaciones. Grossi pidió el miércoles a Teherán accedo a las instalaciones nucleares bombardeadas y sostuvo que "no sería lógico" que la eventual aprobación de la resolución provocara "una menor cooperación".