Irán anuncia ataques a posiciones ucranianas en Dubái mientras Zelenski negocia con los países del Golfo

Archivo - Imagen de archivo de un dron.- -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Irán ha reaccionado a los recientes acuerdos de seguridad alcanzados entre Ucrania y países del golfo Pérsico con un ataque a un depósito de "sistema ucraniano antidrones" posicionado en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos; un incidente que Kiev ha rechazado como una operación de propaganda en medio de un aumento destacado de los contactos entre Kiev y los países de la región, que buscan mejorar la respuesta a los ataques iraníes con aviones no tripulados gracias a la experiencia ucraniana en la guerra con Rusia.

De hecho, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó el jueves un acuerdo bilateral de seguridad con Riad y este sábado ha anunciado un acuerdo de cooperación con el presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nayan. Ahora mismo se encuentra en Qatar, donde estará negociando un pacto similar.

En respuesta, el mando del Ejército iraní ha anunciado la destrucción de "un depósito ucraniano de sistemas antidrones, ubicado en Dubái para prestar asistencia al ejército estadounidense y a 21 ucranianos en una operación combinada de las fuerzas aeroespaciales y navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", según un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha precisado que el ataque ha ocurrido en la base de Jatam al Anbiya, donde "las fuerzas iraníes atacaron con misiles y drones dos lugares donde se escondían más de 500 soldados estadounidenses en Dubái, infligiéndoles grandes pérdidas".

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias semioficial Tasnim, el portavoz añadió: "Ya habíamos advertido de que el agresivo Ejército estadounidense había huido y se había escondido fuera de sus bases debido a la poderosa invasión de las fuerzas armadas y a la destrucción de sus bases en la región".

El Ministerio de Defensa emiratí no se ha pronunciado sobre este ataque pero sí ha reconocido que se ha tenido que defender de un ataque a gran escala de Irán contra el país durante esta mañana al interceptar al menos 220 misiles balísticos y 37 drones procedentes de Irán", sin dar más detalles.

Ucrania ha desmentido lo ocurrido. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georhi Tikhi, en declaraciones a Novini.LIVE, ha asegurado que la declaración iraní es directamente "mentira". "Desmentimos oficialmente esta información. El régimen iraní suele llevar a cabo este tipo de operaciones de desinformación, y esto no es diferente de lo que hacen los rusos", ha indicado el portavoz.

DOS GUERRAS CADA VEZ MÁS VINCULADAS

El líder ucraniano está aprovechando la experiencia de su país en la guerra antidrones, acumulada durante cuatro años de defensa contra los ataques aéreos rusos, para atraer apoyo y financiación extranjeros.

Zelenski está encontrando amplias oportunidades en una región sumida en la guerra con Irán, donde Teherán ha cerrado 'de facto' el estratégico estrecho de Ormuz y bombardea la región del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Estamos dispuestos a apoyar la protección de quienes nos ayudan a defender nuestra independencia", declaró Zelenski durante su visita a Riad, donde discutió con las autoridades saudíes "los elementos clave necesarios para fortalecer las capacidades de defensa aérea de Arabia Saudí".

La guerra con Irán ha desatado una intensa actividad de compra de sistemas de defensa aérea en todo el mundo. Expertos de Bloomberg confirman que los más perseguidos son los sistemas surcoreanos fabricados por Hanwha Aerospace y LIG Nex1 para reforzar las defensas antimisiles en Oriente Próximo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró esta semana ante una comisión parlamentaria que su país está enviando sistemas de corto alcance a los países del Golfo, incluyendo Kuwait y Arabia Saudí, para ayudar a contrarrestar los ataques iraníes.

La estrategia de defensa antidrones de Ucrania se considera una forma mucho más económica de defenderse de los ataques iraníes, incluidos los de los drones Shahed, que expusieron las vulnerabilidades de las defensas aéreas de Arabia Saudí y obligaron a reforzar la protección de activos energéticos críticos.

Arabia Saudí, cabe recordar, ha sufrido repetidos ataques con drones y misiles dirigidos a infraestructuras petroleras, incluidas importantes instalaciones operadas por Saudi Aramco.

Ucrania ha desarrollado una defensa escalonada que incluye una red de radares de alerta temprana, guerra electrónica y drones interceptores que cuestan tan solo 2.000 euros para interceptar drones rusos de ataque unidireccional, la mayoría de los cuales se basan en un diseño iraní.

El sistema es extremadamente eficaz y ha llegado a derribar más del 95% de los drones entrantes durante un ataque esta semana que incluyó casi 1.000 aviones no tripulados en un solo día.

Kuwait, de hecho, ya ha implementado tecnología antidrones ucraniana, según una fuente cercana al asunto a Bloomberg.

El acercamiento de Zelenski se produce en un momento en que Ucrania enfrenta una creciente incertidumbre sobre la obtención de nuevos compromisos de sus aliados de la OTAN para la compra de armamento estadounidense de vital importancia, como los avanzados misiles de defensa aérea Patriot. Un préstamo crucial de la Unión Europea para Ucrania, por valor de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares), también se ha visto comprometido por el veto húngaro a su desembolso.

Ucrania percibe una clara cooperación militar entre Moscú y Teherán, y según informes, Rusia está proporcionando a Irán datos satelitales, inteligencia, recursos y drones de combate, declaró el viernes el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.