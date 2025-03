Irán responde a las amenazas de Trump adviritiendo de que podría "verse obligado" a desarrollar armas nucleares

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El asesor presidencial iraní y antiguo negociador nuclear Alí Lariyani, ha respondido este lunes a las amenazas del presidente estadounidense de "bombardear" Irán que en ese caso Teherán podría "verse obligado" a desarrollar armas nucleares.

"Irán no quiere tomar este camino, pero cuando aplicas presión, sería una justificación secundaria y no tendría otra opción. El pueblo presionaría con el argumento de que es necesario para la seguridad del país", ha afirmado Lariyani en declaraciones a la televisión pública iraní IRIB.

Además, Lariyani ha denunciado los intentos de Israel de arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán. "Israel por sí solo no puede enfrentarse a Irán y siempre ha sido la herramienta de Estados Unidos en la zona. Este régimen quiere arrastrar a Washington a un conflicto directo con Irán exagerando la situación", ha argumentado.

El pasado domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, amenzaó con "bombardeos" y "más aranceles" a Irán si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", dijo en declaraciones telefónicas a la cadena estadounidense NBC.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.