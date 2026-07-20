Irán subraya que el momento adecuado para negociar es cuando hay "una ventaja estratégica" a nivel militar

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una visita a Rusia en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha subrayado este lunes que el momento adecuado para las negociaciones con Estados Unidos que cuando se obtiene "una ventaja estratégica" a nivel militar, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

"El fin de la guerra es posible tanto por una victoria militar absoluta como por medio de negociaciones", ha señalado, antes de argumentar que "el momento oportuno para negociar es precisamente cuando se ha logrado una ventaja estratégica y fiable en el frente militar", según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

"Un político siempre debe preguntarse una cuestión fundamental: ¿continuar la guerra aumenta las ganancias o las pérdidas?", ha argumentado, al tiempo que ha incidido en que Irán "no pude asumir riesgos con la vida del pueblo y el destino de todo un país". "Las decisiones deben tomarse a partir de cálculos precisos y completos", ha recalcado.

Así, ha sostenido que "si se busca acabar la guerra a través de negociaciones para que no vuelva a repetirse, hay que actuar cuando tu poderío y control están establecidos", antes de defender que, "pese a algunas pérdidas", Irán "ha emergido como un actor internacional decisivo" a raíz de este conflicto.

"Identificar de forma adecuada el momento para detener la guerra y empezar las negociaciones es la parte más vital y decisiva de la gestión de crisis", ha puntualizado el jefe de la diplomacia iraní, que ha incidido e que "uno siempre debe sopesar si el punto actual de la guerra da ganancias negociadoras o simplemente impone mayores costes humanos y nacionales".

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.