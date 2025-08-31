Israel anuncia que ha matado al portavoz del brazo armado de Hamás en un ataque en la ciudad de Gaza

Archivo - El portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Abú Obeida - BRIGADAS EZZELDÍN AL QASSAM - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado que el Ejército israelí ha matado a Abú Obeida, el portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, en el ataque ejecutado el sábado en un barrio de la ciudad de Gaza

"El portavoz terrorista de Hamás, Abú Obeida, fue eliminado en Gaza y enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", ha anunciado Katz en su cuenta de la red social X.

Tras felicitar al Ejército y a los servicios de Inteligencia, Katz ha avisado que, a medida que el Ejército israelí prosiga con su ocupación de la ciudad de Gaza, "sus compañeros de crímenes asesinos y violadores de Hamás, se encontrarán con él en el infierno".

Ni las brigadas ni el movimiento Hamás se han pronunciado sobre esta declaración.