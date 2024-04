Israel aprueba planes de ataque y defensa tras los lanzamientos de Irán

Explosiones sobre Jerusalén durante el ataque de Irán contra Israel - Europa Press/Contacto/Jamal Awad

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha anunciado este domingo que han aprobado planes de defensa y ataque tras el lanzamiento masivo de proyectiles por parte de Irán contra Israel en represalia por el bombardeo en el Consulado iraní en Damasco, Siria.

"Seguimos en alerta máxima y evaluando la situación. En las últimas horas hemos aprobado planes operativos de acciones tanto ofensivas como defensivas", ha señalado, si bien no ha precisado más detalles al respecto, según el diario 'The Times of Israel'.

Hagari ha indicado que "el ataque sin precedentes de Irán" ha sido respondido "con una defensa sin precedentes" por parte de Israel. Asimismo, ha afirmado que tanto el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como Teherán quieren "incendiar" Oriente Próximo y una "escalada en la región".

Esto se produce después de que el gabinete de guerra liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se haya reunido en las últimas horas en medio de las especulaciones sobre una posible respuesta al ataque de Irán por parte de Israel.