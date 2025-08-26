Israel degrada sus relaciones con Brasil tras su negativa a aprobar al nuevo embajador israelí

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel. - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha procedido a degradar sus relaciones con Brasil ante la negativa de las autoridades brasileñas a aprobar el nombramiento del nuevo embajador israelí en Brasilia, Gali Dagan, por lo que los contactos entre las partes se desarrollarán a partir de ahora a un "nivel diplomático más bajo".

"Después de que Brasil se negara a aceptar las credenciales de Dagan y el acuerdo para el nombramiento, Israel ha retirado la propuesta y las relaciones han sido degradadas", ha indicado el Ministerio en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, las autoridades israelíes han arremetido contra la "postura hostil y crítica de Brasil con Israel desde que tuvo lugar la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023". Esta postura se ha acentuado bajo la Presidencia de Luiz Inácio Lula de Silva.

Israel ha declarado al presidente brasileño 'persona non grata' por asegurar que el país comete un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 62.700 palestinos. Además, ha comparado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con "Adolf Hitler, que decidió matar judíos".

El año pasado, Brasil retiró a su embajador en Israel y, de momento, no ha elegido un reemplazo. El último encontronazo entre las partes se remonta a 2015, cuando Brasilia se negó también a aceptar las credenciales de Dani Dayan como nuevo embajador.