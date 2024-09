Israel derriba un dron supuestamente lanzado desde Irak y lanza nuevos bombardeos contra Líbano

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber derribado un dron lanzado "desde el este", en aparente referencia a Irak, desde donde milicias proiraníes han llevado a cabo varios ataques desde el estallido del conflicto a raíz de los asaltos ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

"Los sistemas de defensa aérea han interceptado con éxito durante la noche un aparato no tripulado que fue lanzado contra territorio del país desde el este", ha manifestado, antes de agregar que el dron "no entró en territorio nacional" y subrayar que "no hay víctimas.

El ataque ha sido reclamado por la Resistencia Islámica de Irak, que agrupa a varias milicias proiraníes y que ha asegurado que el objetivo era al puerto de la ciudad de Haifa (norte). "La Resistencia Islámica confirma que seguirá destruyendo los bastiones de los enemigos", ha dicho en un comunicado en sus canales de propaganda.

Por otra parte, el Ejército de Israel ha subrayado en un comunicado publicado en su página web que en las últimas horas ha llevado a cabo nuevos bombardeos contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, incluidas lanzaderas desde las que se dispararon proyectiles contra Israel.

"Asimismo, varios edificios militares de la organización fueron atacados en las áreas de Jiam y Aita al Chaab", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que los militares han atacado además con artillería las áreas de Chuba, Alma al Chaab y Kafarkila, también en el sur de Líbano.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --respaldado por Irán y con un importante peso militar y político en Líbano-- han repuntado durante las últimas semanas, al hilo de los combates desatados tras los citados ataques del 7 de octubre, lo que ha hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo.