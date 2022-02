Israel desvela un plan de fuga de varios reos de Hamás en la cárcel de Ofer

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles que las autoridades han descubierto un plan de fuga de miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en una prisión situada en Cisjordania, cerca de Jerusalén.

El ministro de Seguridad Pública israelí, Omer Barlev, ha detallado que el plan de escape ha sido descubierto en una hoja manuscrita y ha vinculado a siete reos con el intento de fuga en la prisión de Ofer.

El Servicio de Prisiones de Israel ha manifestado que los sospechosos han sido separados y puestos en celdas de aislamiento en un ala de máxima seguridad, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Las palabras de Barlev han llegado ante un comité que investiga una fuga de seis reos --cinco miembros de Yihad Islámica y un miliciano de Al Fatá-- en septiembre en la prisión de máxima de seguridad de Gilboa, que se saldó con la detención de todos ellos dos semanas después.

Durante su comparecencia, el ministro ha apuntado que "estaba claro que había indicaciones sobre deficiencias graves" en el dispositivo de prisión y ha agregado que el túnel usado para la fuga fue excavado durante un largo periodo de tiempo.

"Estaba claro que la excavación no tuvo lugar en cuestión de días y que hubo un fallo de Inteligencia. Sobre la fuga en sí misma, está claro que hubo un fallo operacional, ante la gravedad del asunto", ha sostenido.

De esta forma, Barlev ha criticado que el Servicio de Prisiones de Israel "aún use bolígrafo y papel" y ha dicho que "es una organización que no puede avanzar y no tiene capacidad alguna de investigarse a sí misma".

Según el Shin Bet, todos ellos habrían contado con ayuda desde el exterior y habrían coordinado la huida mediante un teléfono móvil oculto. Las fuerzas de seguridad detuvieron además a dos palestinos por supuestamente darles ayuda para esconderse durante su fuga.

Por su parte, el portavoz de Hamás, Hazem Qasam, rindió homenaje a los "héroes del Túnez de la Libertad" y dijo que demostraron con su fuga "la capacidad de los palestinos para actuar en resistencia en todas las circunstancias".