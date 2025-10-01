Israel detecta cinco proyectiles lanzados desde el norte de la Franja de Gaza

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha detectado este miércoles el lanzamiento de cinco proyectiles lanzados desde el norte de la Franja de Gaza hacia territorio israelí, sin que el ataque haya causado víctimas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que cuatro de ellos han sido interceptados y que uno ha caído en terreno abierto, según reza un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Estos incidentes tienen lugar en el marco de la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, denunciaron el domingo que la ofensiva israelí deja ya más de 66.100 muertos y alrededor de 168.000 heridos desde el 7 de octubre, incluidos alrededor de 13.200 muertos desde el 18 de marzo, cuando el Ejército de Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzaron sus ataques contra el enclave.