Israel detiene a dos palestinos e incauta armas en un punto en la frontera entre Cisjordania y Jordania

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este martes la detención de dos palestinos en el marco de una operación destinada a desarticular un supuesto intento de tráfico de armas a Cisjordania a través de la frontera con Jordania.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado en redes sociales que la operación ha tenido lugar en el Puente Adam --ambién conocido como Puente Muhamad--, que cruza el río Jordán, donde han sido arrestados dos sospechosos, residentes en Jericó y a los que se les ha incautado una "bolsa" con diez pistolas.

"Han sido trasladados para un interrogatorio", ha manifestado, sin que por ahora haya más detalles sobre la operación y sin que hayan trascendido sus identidades. Las autoridades de Jordania no se han pronunciado sobre la operación israelí en esta zona fronteriza, bajo control de las tropas de Israel.