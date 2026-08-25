Israel expulsa a Países Bajos del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza por sus medidas "antiisraelíes"

Archivo - El primer ministro neerlandés, Rob Jetten - Europa Press/Contacto/JASPER JACOBS - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes la expulsión de Países Bajos del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025, en represalia por sus recientes medidas "antiisraelíes".

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha asegurado que la decisión ha sido tomada tras el visto bueno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a la luz de una serie de "medidas antiisraelíes", como la reciente promulgación de una ley que prohíbe el comercio de productos procedentes de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, que entrará en vigor el próximo mes.

"La notificación de esta decisión ha sido entregada esta noche a la Embajada de Países Bajos en Israel y, por supuesto, también a nuestros amigos estadounidenses. A los representantes neerlandeses se les ha instruido que abandonen Israel en el plazo de una semana", ha indicado en redes sociales.

Saar ha señalado que las "políticas antiisraelíes" de Países Bajos han provocado "una ola sin precedentes de antisemitismo y boicots". "Nuestro mensaje es claro: Quienes actúen contra Israel no tendrán ningún punto de apoyo en la región. Israel no permitirá que se tomen medidas en su contra sin una respuesta", ha agregado.

El plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, establece el CMCC como centro de coordinación de las labores de estabilización de Gaza, incluida la entrada de ayuda humanitaria al enclave y la supervisión del acuerdo de alto el fuego.

Este organismo está encabezado por el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, y cuenta con la participación de efectivos de cerca de 20 países. El Gobierno de Israel también expulsó a España debido a la "obsesión antiisraelí" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien Netanyahu acusó de "difamar" a sus "héroes".

"El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan", declaró Saar por su parte en redes sociales.