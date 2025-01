Israel intercepta en el sur del país un dron lanzado desde Yemen

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber interceptado un dron lanzado desde Yemen contra el país, sin que los hutíes, que han llevado a cabo decenas de ataques con aparatos no tripulados y misiles contra territorio israelí durante los últimos meses, se hayan pronunciado al respecto.

"La Fuerza Aérea ha interceptado en el sur de Israel un aparato aéreo no tripulado lanzado desde Yemen", ha dicho en un breve comunicado, en el que ha agregado que "en línea con las políticas, no se activaron las alertas". Fuentes militares citadas por el diario 'The Times of Israel' han detallado que el dron fue derribado por un helicóptero cerca de Gvulot.

Los rebeldes, que controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2015, comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos.

Los ataques de los hutíes han llevado a Israel a lanzar varios bombardeos contra Yemen, mientras que Estados Unidos y Reino Unido han ejecutado igualmente ataques aéreos contra el país argumentando que buscan garantizar la seguridad de la navegación en la zona. Los rebeldes han prometido mantener sus operaciones hasta que Israel ponga fin a la ofensiva contra Gaza, que deja ya más de 46.500 muertos.