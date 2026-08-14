Israel sanciona a cinco militares por desnudar y atar vendado a una barra de madera a un preso palestino

Militares israelíes (Archivo) - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha sancionado este viernes a cinco militares de la unidad Netzah Yehuda, compuesta mayoritariamente por judíos ultraortodoxos, por desnudar a un detenido palestino, atarlo a una camilla, vendarle los ojos, sujetarle las manos a una barra de madera a la espalda y fotografiarlo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado en un comunicado que el detenido palestino "intentaba autolesionarse" y que, debido a ello, los militares le ataron. No obstante, la autoridad castrense ha reconocido que la forma en que gestionaron la situación contraviene los "valores" del Ejército.

Tras una investigación sobre el incidente, el Ejército ha infromado que el comandante del batallón ha sido tranferido a otro puesto, mientras que su segundo al mando ha sido amonestado. Otro de los militares --el que inmovilizó al palestino-- ha sido condenado a cinco días de prisión y apartado de las labores de combate.

De la misma forma, el militar que realizó la fotografía ha sido condenado a cinco días de prisión, mientras que a un quinto implicado se le ha prohibido salir de la base durante dos semanas, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.