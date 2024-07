Jamenei pide una gran participación en la "muy importante" segunda vuelta de las presidenciales en Irán

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha vuelto a hacer este miércoles un llamamiento a la población para que acuda este viernes a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que ha descrito como "muy importantes" y en la que se enfrentarán el reformista Masud Pezeshkian y el conservador Said Jalili.

Jamenei ha afirmado durante una reunión con profesores de una universidad de la capital, Teherán, que "esta elección es muy importante" y que "aquel que ame al islam, a la República Islámica, al progreso y a la mejora de la situación en el país y superar las carencias debe demostrar este interés participando en las elecciones".

Así, ha reconocido que la participación en la primera vuelta --cuando se situó en el 40 por ciento, la más baja desde la Revolución Islámica en 1979-- fue "menor de lo esperado". "Este asunto tiene motivos que están siendo investigados por políticos y sociólogos", ha sostenido, según un comunicado publicado por su oficina a través de su página web.

Sin embargo, ha descartado que la gente no acudiera a votar porque esté en contra del sistema islámico en el país y ha argüido que "si bien hay gente a la que no le gustarán los candidatos o incluso el sistema, la mentalidad de que todos los que no votaron es porque piensan así es totalmente errónea".

"Mucha gente tiene problemas o trabajo y no participó por otros motivos. Si Dios quiere, en esta segunda vuelta la gente acudirá a las urnas, lo que será una fuente de honor para el sistema", ha apuntado Jamenei, quien ha manifestado que "cuanto mayor, más clara y más evidente sea la participación, más capaz será el sistema de lograr sus objetivos nacionales y conseguir sus objetivos para el desarrollo del país".

Pezeshkian fue el candidato más votado de la primera vuelta pero no consiguió el 50 por ciento de los votos necesarios más uno para lograr la victoria directa. Jalili ahora cuenta con el respaldo de todo el frente conservador de cara a la segunda ronda de estos comicios, adelantados por la muerte en mayo del entonces mandatario, el ultraconservador Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero.