El jefe del Ejército israelí advierte de que están preparados para reanudar la guerra contra Irán "de inmediato"

Archivo - El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir - Europa Press/Contacto/IDF - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, ha asegurado este domingo que el Ejército está preparado para retomar "de inmediato" la guerra contra Irán en respuesta a las acciones iraníes como el ataque con proyectiles contra el puerto jordano de Áqaba.

"Hemos seguido el ataque de hoy en la zona de Áqaba y nuestras defensas aéreas están listas para defender a los ciudadanos de Israel (...). Estamos listos para volver a la guerra. Vamos a actuar con gran potencia contra cualquiera que nos haga daño", ha afirmado, según recoge la prensa israelí.

Zamir ha resaltado que mantienen su "continua lucha contra el terrorismo en Judea y Samaria", nombre utilizado por el Gobierno israelí para referirse a Cisjordania, pero "seguimos estrechamente los acontecimientos con Irán y mantenemos un alto nivel de preparación".

El sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro se ha activado por el ataque iraní sobre Áqaba contra los restos de un misil balístico iraní cerca de la frontera con Israel que había sido interceptado por un misil Aegis estadounidense.

Fuentes militares israelíes han indicado al 'Jerusalem Post' que el ataque de Áqaba ha puesto al Ejército israelí en situación de guerra tras semanas de parón en las que Estados Unidos mantiene la iniciativa de la ofensiva contra Irán.