El jefe del Ejército israelí ordena acciones legales contra el documental 'NAZA' e investigar filtraciones

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor reciben el Premio Especial del Jurado por 'NAZA', durante la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Venecia - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha anunciado que ha ordenado al máximo responsable legal militar estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los autores del documental 'NAZA', los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, así como investigar posibles filtraciones de información clasificada utilizada para la elaboración del filme.

"Según las informaciones que han surgido hasta ahora no se trata de un filme que critique a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ni de un intento de llegar a la verdad. Se basa en libelos de sangre (antisemitas), distorsión deliberada de la realidad y acusaciones falsas contra soldados y comandantes de las FDI", ha afirmado durante una reunión con la cúpula militar, según recoge la prensa israelí.

La cinta "adopta la narrativa de quienes odian a Israel, difama a nuestros soldados y comandantes y busca presentar a las FDI como si actuaran ilegalmente de forma deliberada", según Zamir.

Por ello constituye "un intento peligroso de despojarnos de la legitimidad de defendernos frente a lo peor de nuestros enemigos y al hacerlo implica un peligro real para los soldados y comandantes de las FDI", ha argumentado.

"No vamos a permitir que los soldados de las FDI se conviertan en dianas mediante mentiras y libelos de sangre. Ante esto debemos actuar con decisión, empleando todas las herramientas a nuestra disposición: legales, de mando y de diplomacia pública", ha planteado.

Así, ha ordenado la creación de "un equipo multidepartamental y multidisciplinariio" dirigido por la Dirección de Planificación para "formular vías de actuación y herramientas para afrontar estas afirmaciones falsas contra las FDI y sus soldados en colaboración con expertos de Israel y de todo el mundo".

También ha ordenado al abogado general militar, Itai Ofir, que "examine y plantee posibles acciones legales sobre la película y quienes han participado por difundir afirmaciones falsas contra los soldados de las FDI y sus posibles implicaciones para su seguridad personal y la seguridad del Estado".

En cuanto a posibles filtraciones de información publicada en 'NAZA', Zamir ha ordenado a la cúpula militar investigar a "posibles individuos implicados en la filtración de material clasificado empleado en la producción de la película".

AUTORIZACIÓN PARA 500 CIVILES MUERTOS

Previamente, las Fuerzas Armadas israelíes han publicado un comunicado tachando de "totalmente falso" que sus fuerzas planearan y ejecutaran un ataque en la Franja de Gaza para el que se anticipase cerca de medio millar de víctimas civiles, tras la divulgación este domingo en redes de un extracto de 'NAZA' en el que un militar israelí, bajo condición de anonimato, hace esa afirmación.

"Esto es totalmente falso. Las FDI nunca han planeado, aprobado ni llevado a cabo un ataque en Gaza en el que se previera la muerte de 500 civiles o de un número siquiera cercano a esa cifra", ha declarado en redes el Ejército, citando la publicación por parte de un usuario de un extracto de 'NAZA' en el que un militar describe ese ataque.

Agregando que "tampoco se ha planteado durante toda la guerra ninguna afirmación creíble que haya sugerido que un ataque de las FDI ha causado un número de víctimas mortales ni siquiera cercano a esa cifra", las fuerzas israelíes han afeado que los directores "no tenían forma alguna de verificar esta afirmación, no hay pruebas reales que la respalden y, sin embargo, la han publicado".

"Además, no se puede comprobar ni verificar de forma independiente ningún dato sobre el entrevistado, ni su servicio ni su función", ha esgrimido el Ejército israelí sobre el documental, que se apoya en testimonios de militares entrevistados bajo condición de anonimato para exponer el uso de Inteligencia Artificial (AI) para perpetrar ataques contra civiles en la Franja de Gaza.

"Nunca se planificó, aprobó ni llevó a cabo ningún ataque de ese tipo, y, sin embargo, esta es la afirmación que los realizadores han elegido para promocionar su película. Juzgad el resto en consecuencia", ha zanjado el Ejército.

En concreto, en la secuencia a la que han hecho referencia las FDI, un militar israelí describe el funcionamiento de la interfaz de 'NAZA', nombre de la IA que da título al documental y que es un acrónimo militar derivado del término hebreo 'nezek agavi' utilizado por las tropas israelíes para indicar el número de civiles que se prevé que mueran en un ataque aéreo como daño colateral.

Esbozando en una libreta el funcionamiento de ese sistema, afirma que éste no hace "ninguna distinción" entre menores y adultos y que "algunos bombardeos han matado a 20, 30 y hasta 300 personas". Acto seguido, preguntado por el ataque más mortal, afirma no saber "cuántos murieron en realidad, porque nunca fue evaluado, pero hubo aprobación una vez para matar a 500".

Por su parte, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha pedido a los directores de 'NAZA' que "permitan que representantes de las FDI vean la película completa" para "abordar de manera fundamentada cada una de las afirmaciones planteadas en ella". "El debate público en torno a la película debe basarse en hechos, no en tergiversaciones ni en difamaciones", ha agregado.

El documental --producido por 'The Guardian'-- fue candidata al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde ha conmocionado a los espectadores, que aplaudieron a los directores durante casi 25 minutos tras su estreno, la ovación más larga jamás registrada. La cinta se hizo con el Premio Especial del Jurado en dicho festival.

Tras la proyección, el ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, pidió retirar la nacionalidad israelí a Yuval Abraham y Rachel Szor por "traición". "Es una traición al país (...). Como ministro de Cultura, voy a actuar inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí a estos despreciables directores por traicionar al país", adelantó el domingo.

En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.