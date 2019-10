El jefe del Pentágono llama a su homólogo ruso en medio de las convulsiones por Siria

Publicado 07/10/2019 21:03:23 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha llamado por teléfono este lunes a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, una conversación cuyo contenido no ha trascendido, si bien se produce en medio de las convulsiones por el 'placet' de la Casa Blanca a una operación militar de Turquía contra las fuerzas kurdas en Siria.

"El 7 de octubre, por iniciativa de la parte estadounidense, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, han mantenido una conversación telefónica", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por Sputnik.

El Pentágono ha confirmado la información avanzada por el Ministerio ruso, pero tampoco ha revelado el contenido de la charla entre Esper y Shoigu, de acuerdo con Reuters.

La Casa Blanca anunció el domingo que el presidente, Donald Trump, ha decidido dar 'luz verde' a una ofensiva militar turca contra las fuerzas kurdas presentes en el norte de Siria, aliadas de Estados Unidos en la lucha contra Estado Islámico. En su opinión, ya es hora de que el país salga de "estas ridículas guerras interminables" y sean otros quienes busquen una salida.

No obstante, el Departamento de Defensa ha aclarado este lunes en un comunicado que Estados Unidos "no participará en la operación turca en el norte de Siria". "Las fuerzas estadounidenses no apoyarán o se implicarán en ninguna operación", ha aseverado.

Al margen de la guerra siria, donde apoyan a bandos contrarios, la relación bilateral en materia de defensa se ha visto afectada por la decisión unilateral de Estados Unidos de abandonar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) el pasado mes de agosto acusando a Rusia de incumplimiento.