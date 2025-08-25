Un juez sella las cajas de seguridad de investigados por corrupción en la Agencia de Discapacidad argentina

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado bloquear el acceso a las cajas de seguridad de los principales implicados en la causa de los audios en los que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, antiguo abogado del presidente Javier Milei, se refería a sobornos de la industria farmacéutica proveedoras del Estado.

Además, Casanello investiga también al jefe de seguridad de la zona residencial Nordelta, en Buenos Aires, Ariel De Vincentis, quien podría haber colaborado para que se fugara el empresario Jonathan Kovalivker, de la farmacéutica Suizo Argentina. Además, la Policía de la ciudad se encuentra en la entrada del barrio residencial de Nordelta controlando el acceso.

La medida de vetar el acceso a cajas de seguridad afecta a exfuncionarios como Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, así como a la familia Kovalivker. El objetivo es evitar que se eliminen documentos que podrían ser pruebas en un proceso judicial.

El pasado viernes por la noche fue registrada la sede de la ANDIS y la del programa Incluir Salud, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se llevaron cinco ordenadores, el ordenador personal de Daniel Garbellini, otros dos de secretarias y uno con el que se hacían contrataciones.

Mientras, Milei ha dado un discurso este lunes en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América acompañado de su hermana, Karina Milei, en el que no se ha referido al caso de los audios de Spagnuolo más que de forma indirecta. "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones", ha asegurado.