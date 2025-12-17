La junta de Birmania imputa a más de 200 personas acusadas de "sabotear" las próximas elecciones

Archivo - Imagen de archivo de varios guardis de prisión frente a una cárcel de Birmania. - Europa Press/Contacto/Aung Thu - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha informado este miércoles de que más de 200 personas han sido imputadas acusadas de "sabotear" el proceso electoral que arrancará el próximo 28 de diciembre.

La medida, adoptada en el marco de la Ley de Protección Electoral aprobada hace tan solo unos meses, busca acabar con las voces críticas y aquellos que se oponen a unos comicios que consideran "injustos y poco transparentes" dado que el país sigue en guerra.

"Un total de 229 están siendo imputadas por tratar de sabotear el proceso electoral", ha especificado el ministro del Interior de la junta birmana, Tun Naung, según informaciones recogidas por el diario 'The New Light of Myanmar'.

Grupos de defensa de los Derechos Humanos llevan meses condenando este tipo de acciones y han alertado de que "algunas personas que critican las elecciones están siendo silenciadas por la junta", especialmente aquellos que reparten panfletos para lograr el boicot y la movilización contra el proceso electoral.

El pasado mes de agosto, la junta anunció que la cita electoral quedaba fijada para finales de diciembre tras más de un año postergando la cita con las urnas, un proceso que se dividirá en fases. La Comisión Electoral de la Unión indicó entonces que los comicios permitirán elegir la composición del Parlamento y de las autoridades locales de forma "democrática", si bien la oposición ha criticado duramente la convocatoria.

Los disidentes continúan denunciando al Ejército por las violaciones y abusos cometidos y alertan de que este proceso electoral será un "fraude" y solo busca "mantener en el poder" a la cúpula militar actual.