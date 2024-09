La junta militar de Birmania realizará en octubre un nuevo censo con la promesa de futuras elecciones

Archivo - Imagen de archivo de tanques del Ejército de Birmania en Rangún. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado que tuvo lugar el 1 de febrero de 2021 ha anunciado este lunes que tiene previsto realizar el próximo mes de octubre un censo de cara a futuras elecciones, una promesa que las autoridades birmanas han realizado en varias ocasiones pero que no se han materializado de momento.

Está previsto que el censo tenga lugar entre los días 1 y 15 de octubre, con la vista puesta en la convocatoria de elecciones generales para el año 2025, tal y como ha informado el jefe de la junta, el general Min Aung Hlain, en declaraciones recogidas por la televisión estatal birmana.

"Este censo puede ser útil para recopilar listas de votantes, una necesidad básica para celebrar con éxito elecciones libres y democráticas", ha puntualizado a pesar de que los anteriores anuncios sobre la celebración de procesos electorales no han fructificado.

No obstante, todo apunta a que, en caso de que se celebren los comicios, la comunidad internacional no reconozca el resultado dado que decenas de partidos han sido ilegalizados y no podrían registrarse para concurrir a las elecciones --entre ellos la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la antigua 'líder de facto' Aung San Suu Kyii--.

El país, sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado tras unas elecciones que dieron una victoria aplastante a la formación de Suu Kyi, cuenta con una población de unos 55 millones de personas.

Numerosos gobiernos extranjeros, así como el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, leal a Suu Kyi, llevan meses alertando de que estos comicios carecerán de legitimidad dado que todo apunta a que no se realizarán de forma libre y justa.