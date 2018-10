La junta tailandesa prohíbe a los partidos debatir la nueva Constitución

Publicado 27/04/2015 14:56:59 CET

BANGKOK, 27 Abr. (Reuters/EP) -

La junta militar que gobierna Tailandia desde mayo de 2014 ha entregado a los representantes de los partidos políticos el borrador de la nueva Carta Magna pero les ha prohibido que se reúnan para debatir el texto.

El Consejo Nacional de la Reforma ha completado este domingo la semana de debate sobre el nuevo texto constitucional, antes de enviárselo a la junta y a los partidos políticos para recibir sus comentarios.

La nueva Carta Magna, la vigésima que tramita el país desde 1932, ha sido elaborada por los 36 miembros de la comisión de reforma constitucional elegidos por la junta militar que lidera el general Prayuth Chan Ocha.

Desde el golpe de Estado de mayo de 2014, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden --el nombre con el que se presenta la junta castrense-- ha mantenido su persecución contra los disidentes y las actividades políticas, incluidas las reuniones de partidos.

"Si de verdad quiere las opiniones de los partidos políticos, la junta debería levantar o relajar las reglas para que los partidos se puedan reunirse", ha explicado a Reuters Chamni Sakdiset, el 'número dos' del Partido Democrata.

"La orden del Consejo Nacional para la Paz y el Orden sigue siendo que no hay reuniones", ha indicado. "Solo quieren las opiniones del líder del partido o de los secretarios generales, no de todos los miembros", ha señalado. El Pheu Thai, el partido liderado por la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, también ha exigido el fin de la prohibición de las reuniones políticas.

"Sería bueno recoger las opiniones de todos en el partido", ha afirmado Chavalit Vichayasut, subsecretario general de la formación. El portavoz del Comité de Reforma Constitucional, el general Lertrat Rattanvanich, ha asegurado que no hay ninguna necesidad de que los partidos se reúnan porque ya han dicho sus opiniones en los medios de comunicación.

Los redactores de la Constitución han afirmado que esperan que el nuevo texto legal evite una "dictadura parlamentaria" pero los críticos sostienen que busca debilitar el papel de los partidos y dar lugar a gobiernos de coalición con menos poder.

El capítulo más polémico permite que haya un primer ministro no elegido y establece un sistema electoral de representación proporcional. Otro de los temas complejos es el de las competencias de los senadores, de los cuales dos tercios nos son elegidos en comicios sino designados, según ha señalado a Reuters Alongkorn Polbutr, uno de los miembros de la comisión de reforma de la Carta Magna.

El nuevo texto constitucional será remitido de nuevo a sus autores para que sea revisado el 25 de mayo y deberá ratificado en septiembre por el rey para que se puedan celebrar elecciones a comienzos de 2016 como pronto.