La Justicia de Corea del Sur avala la cobertura mediática del juicio contra la ex primera dama

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Seúl, la capital de Corea del Sur, ha avalado este lunes que el juicio contra la ex primera dama Kim Keon Hee, la mujer del destituido presidente Yoon Suk Yeol que se encuentra procesada por corrupción, cuente con cobertura mediática.

La corte ha indicado que la prensa podrá acceder a la vista judicial prevista para este miércoles a las 14.10 (hora local) por considerar que el juicio es de interés general para la población en un país que se vio sumido en una grave crisis política a raíz del cese de Yoon y las continuas polémicas suscitadas en torno a su figura y la de su mujer.

Kim está acusada de violar varias leyes relacionadas con la lucha anticorrupción y aceptar regalos. Uno de los casos más polémicos tuvo lugar cuando, cautro meses después de que Yoon tomara posesión como presidente, la entonces primera dama aceptó un bolso de lujo por parte del influyente pastor Choi Jae Young.

Ahora, la corte ha dado el visto bueno para que los medios de comunicación puedan acceder a los juzgados y grabar en su interior. La ex primera dama también ha sido interrogada por aceptar un cuadro de un renombrado artista, Lee Ufan.

Kim, que lleva desde agosto bajo custodia, habría obtenido la pintura --entregada por el antiguo fiscal general, Kim Sang Min--, a través de su hermano. El propio exfiscal ha sido acusado de entregar la obra a cambio de apoyo político cuando trataba de obtener un escaño.