Kagame carga contra Bélgica por liderar las sanciones de la UE contra dirigentes ruandeses por el conflicto en RDC

El presidente congoleño recibe en Kinshasa al congresista estadounidense Ronny Jackson

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha ironizado este domingo con que las autoridades de Bélgica, a las que considera "responsables" del conflicto abierto en República Democrática del Congo (RDC), sean quienes piden sanciones contra su Gobierno por el apoyo al Movimiento 23 de Marzo (M23) que ha tomado el control de ciudades como Goma y Bukavu, horas antes de que vean la luz las sanciones de la Unión Europea contra dirigentes ruandeses y del grupo rebelde.

"Es irónico que los responsables del problema sean los mismos que piden sanciones contra Ruanda", ha declarado tras calificar estas acusaciones de "infundadas".

Kagame se ha defendido alegando que los ruandeses fueron "colonizados por un país pequeño, que dividió" al país africano, lo que, según él, provocó que algunos se desplazaran al otro lado de las fronteras actuales, esto es, a la vecina RDC. "No es Ruanda quien los expulsó allí. No es Ruanda quien persiguió a la gente hasta Kisoro (Uganda), Masisi y Rutshuru (RDC)", ha señalado.

El presidente ha hecho estas declaraciones durante un acto público en Kigali, capital ruandesa, y recogido por el portal de noticias New Times, en el que ha denunciado que se está culpando a Ruanda "de los problemas creados por países que no están dispuestos a ocuparse de su gente".

Por ello, ha justificado, "no nos queda más remedio que luchar". "Cuando los recursos son limitados, contamos con una voluntad y un coraje implacables para defendernos", ha asegurado tras apelar a sus compatriotas a que tengan "mentalidad de ruandeses, no súbditos de colonizadores" y no tengan "miedo de hablar, de luchar y resistir a quienes pretenden aniquilarnos".

Estas palabras de Kagame llegan cuando se prevé que este lunes la Unión Europea, liderada por Bélgica, imponga las primeras sanciones contra nueve responsables de la ofensiva en el este de RDC, lo que incluye a militares y políticos ruandeses y dirigentes del M23.

El mandatario ruandés ha aprovechado para criticar a los Veintisiete y al resto de la comunidad internacional por su silencio sobre supuestos ataques de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- apoyadas por Kinshasa.

"No encontrarás en ningún sitio que mencionen que (FDLR) cuenta con el apoyo del gobierno de RDC, pero les resulta más fácil decir que (...) M23 está respaldado por Ruanda. Lo hacen intencionadamente. Quieren culpar a Ruanda y castigarla como quieran", ha lamentado antes de asegurar que "haremos todo lo posible para combatirlo".

Por su parte, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha recibido este domingo en Kinshasa al congresista estadounidense Ronny Jackson, ante un acuerdo que espera cerrar con la Casa Blanca de Donald Trump sobre los recursos mineros.

Desde la capital congoleña, Jackson ha asegurado que las autoridades estadounidenses trabajarán "para eliminar todos los obstáculos que impiden la paz, para que ésta pueda volver" al país africano.

"Queremos trabajar para que las empresas estadounidenses puedan venir a invertir y trabajar en la RDC. Y para eso, debemos garantizar que haya un ambiente de paz", ha agregado el republicano.