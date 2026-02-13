Kallas alerta de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona" porque "hay países por encima de la ley"

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, durante una mesa redonda sobre la necesidad o no de reformar el orden internacional durante la Conferencia de Seguridad de Munich (Alemania) - AURORE MARTIGNONI - Archivo

BRUSELAS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha alertado de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona como debería", entre otros motivos porque no existe "rendición de cuentas" y porque "hay países que están por encima" del Derecho Internacional.

Así lo ha asegurado durante una mesa redonda sobre la necesidad o no de reformar el orden internacional durante la Conferencia de Seguridad de Munich (Alemania) que se celebra durante este fin de semana, y en la que ha defendido la necesidad de reformar el sistema multilateral para que todos los países "sean iguales".

"El Consejo de Seguridad no está funcionando como se suponía que debía hacerlo. Naciones Unidas no refleja el mundo tal como es actualmente", ha lamentado la jefa de la diplomacia europea, haciendo un llamamiento a aprovechar la actual crisis del actual orden mundial como una "oportunidad" para "de verdad desarrollar un mundo" que esté basado en reglas y donde haya "rendición de cuentas".

Kallas ha proseguido su explicación indicando que si existen unas reglas y "alguien las incumple, incluso los países más poderosos", debe de haber "algún tipo de rendición de cuentas" para ellos, para después recordar que el actual orden internacional se estableció "después de la Segunda Guerra Mundial, y se tuvo en cuenta todo lo que estaba sucediendo entonces".

Esas normas ya "no le sirven al mundo", ha afirmado en alusión al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros permanentes --Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido-- tienen poder de veto, lo que impide que se adopten sanciones contra ellos cuando no cumplen con los principios de la Carta de la ONU, entre otros asuntos.

"Lo que vemos en el mundo es que muy a menudo tienes a un país que decide comenzar una guerra contra otro. Así que envía a muchos hermanos, padres e hijos a matar a otros hermanos, padres e hijos. Y no hay rendición de cuentas por esa única decisión que en realidad hace que tantas personas mueran", ha añadido la política estonia.

Tras recordar que capitales de la Unión Europea por sí solas son "pequeñas" y que por ello necesitan "un orden basado en reglas", ha apelado a la formación de "asociaciones que se basen en la dignidad" y donde "realmente importe lo que piensen" los otros Estados, "porque si los países son tratados por igual, también hay menos posibilidades de guerra y tiranía".