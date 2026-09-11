Katz dice que Israel está "preparado" para continuar sus ataques contra Hezbolá tras la destrucción de Ali Taher

Cráteres en la cresta de Ali Taher tras la voladura por parte del Ejército de una red de túneles del partido-milicia chií Hezbolá - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este viernes que Israel está totalmente preparado para intensificar la ofensiva contra Hezbolá tras destruir con explosivos la red de túneles del partido-milicia en la estratégica cresta de Ali Taher, ubicada en el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano.

"Ahora contamos con una zona de seguridad sólida, más fuerte que nunca, que permite proteger a las comunidades de ataques y fuego directo, al tiempo que nos permite tener control y amenazar a Hezbolá en lo más profundo de su territorio. Estamos listos y preparados para continuar la campaña y seguir atacando a Hezbolá", ha expresado.

Katz ha trasladado además su agradecimiento a los comandantes del Ejército, al Mando Norte y a todos los militares que han "luchado con heroísmo y profesionalidad" durante el operativo en Ali Taher. "Se conocerán más detalles de esto en un futuro; no todo puede ser revelado, pero el enemigo ha sido eliminado y sus túneles han quedado destruidos", ha argüido.

El titular de Defensa ha afirmado así que Israel cuenta con una zona de seguridad "que se extiende desde la costa en el oeste hasta el castillo de Beaufort y las estribaciones del monte Hermón, en el este. "Las Fuerzas de Defensa de Israel siguen en el terreno, haciendo estallar todos sus túneles, destruyendo casas que servían como sus bastiones y sus puestos militares en la zona", ha dicho.

El Ejército utilizó 1.100 toneladas de explosivos para destruir la red de túneles de Hezbolá en la cresta, donde el grupo chií habría construido una "infraestructura estratégica a lo largo de dos décadas, financiada y diseñada por el régimen terrorista iraní".

La voladura provocó un terremoto de 4,1 en la escala de Richter, un temblor registrado sobre las 18.08 horas (hora local), con su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Nabatiyé y con una profundidad de diez kilómetros, según los datos recogidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Esto se produce después de que las fuerzas israelíes tomaran el control del estratégico castillo de Beaufort, ubicado a orillas del río Litani y conocido como Qalat al Shaqif. Fue uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente al conflicto. El pacto incluye el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno en el contexto de ataques cruzados entre las partes.