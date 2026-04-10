Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la "esclavitud sexual" de Japón en Corea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante una intervención en el Parlamento. - Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha criticado este viernes a Israel por sus acciones contra palestinos, tras hacerse eco de un video de 2024 en el que militares israelíes supuestamente torturan y lanzan a un menor desde la azotea de un edificio, y lo ha comparado con la "esclavitud sexual" durante la ocupación japonesa de Corea.

En un primer mensaje en redes sociales, el mandatario asiático ha comparado estas acciones a las agresiones sexuales masivas de Japón durante la invasión de Corea y la "masacre de judíos" durante la Segunda Guerra Mundial. "No hay ninguna diferencia entre esto y la cuestión de la esclavitud sexual impuesta por los japoneses durante la guerra, la masacre de judíos o los asesinatos cometidos durante la guerra", ha indicado.

En otro comentario posterior, Lee ha matizado que el vídeo es de septiembre de 2024 y provocó las quejas de Estados Unidos mientras que Israel lanzó una investigación sobre el incidente.

"En cualquier circunstancia, debe respetarse el Derecho Internacional Humanitario, y la dignidad humana debe protegerse como un valor innegociable y de máxima prioridad", ha afirmado, para añadir que en cualquier parte los Derechos Humanos "siguen siendo el último baluarte" y "un valor que no puede intercambiarse por nada".

El mandatario surcoreano ha aclarado que en el vídeo del que se hace eco la persona ya no está viva, aunque ha recordado que se trata en todo caso de una violación del Derecho Internacional.

"Las numerosas tragedias a lo largo de la historia nos han enseñado que el valor de los Derechos Humanos es el más alto y esencial de todos", ha añadido, para recalcar que no se debe repetir "las dolorosas lecciones" de la historia "escritas en el sufrimiento mediante nuevos ciclos de hechos horribles". "Solo así la Humanidad podrá avanzar hacia un futuro de reconciliación y cooperación en el que todos puedan coexistir", ha recalcado.