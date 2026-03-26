Líbano recurre al Consejo de Seguridad de la ONU para frenar la "amenaza" de Israel contra su "soberanía"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Líbano. - Giordanno Brumas/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Información de Líbano, Paul Morcos, ha informado este jueves de que las autoridades han decidido "recurrir de forma inmediata" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar la "amenaza" que supone la ofensiva de Israel contra la "soberanía" libanesa.

Morcos ha indicado que la medida ha sido adoptada tras una reunión del gabinete en la que se ha abordado la postura israelí, que aboga por intensificar su campaña militar contra supuestas posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano. Así, tras el encuentro, Morcos ha asegurado que la decisión se ha visto motivada especialmente por los "bombardeos contra los puentes sobre el río Litani", la zona que separa el sur del país del resto del territorio.

"El desplazamiento masivo de residentes y el avance de las tropas israelíes hacia el norte en el territorio libanés, además de la destrucción, (...) amenaza con la integridad territorial del territorio y la soberanía de Líbano", ha afirmado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias NNA.

Asimismo, ha secundado las palabras del primer ministro, Nawaf Salam, que ha alertado de que Israel "amenaza repetidamente" a Líbano y "está trabajando activamente para ocupar toda la zona al sur del río Litani", un área que se prevé que busquen "anexionar" para "separarla del resto del territorio libanés".

"Esto se ha visto acompañado del desplazamiento forzoso de los habitantes de las localidades de la zona sur y del proceso de confiscación de tierras y demolición de viviendas, que se da diariamente y que apunta a que estos civiles no podrán volver pronto a sus casas", ha lamentado.

"Consideramos que estas acciones y declaraciones, bajo cualquier pretexto (...) son extremadamente peligrosas y una amenaza para la soberanía de Líbano, su integridad territorial y los derechos de sus ciudadanos. Esto es totalmente contrario al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas", ha sostenido.

Por ello, ha pedido al Ministerio de Exteriores que "presente de inmediato una queja ante el Consejo de Seguridad al respecto". "También me pondré en contacto directamente con el secretario general de Naciones Unidas tan pronto como finalice este período de sesiones con el mismo propósito", ha zanjado.

Este mismo jueves, Morcos ha recibido a la coordinadora especial de Naciones Unidas, Jeanine Hennis-Plasschaert, con la que ha abordado los ataques contra medios de comunicación, periodistas, personal sanitario y paramédicos, entre otros.

Así, le ha hecho entrega de una lista de ataques israelíes dirigidos contra ellos, "que causaron la muerte de varios y heridas a otros, considerando que esto constituye una flagrante violación de las normas más básicas del Derecho Internacional Humanitario", tal y como recalca en un comunicado en el que ha aprovechado para pedir a la comunidad internacional que "garantice su protección".