Liberado el líder del Partido indio de las Cucarachas detenido en un avión con destino Dehli para dirigir las protestas

Manifestante detenido durante las protestas contra el jefe de la Comisión Electoral de India, nombrado en el cargo por Narendra Modi, y acusado de manipular el censo electoral para beneficiar a la formación del primer ministro. Nueva Dehli, India - Ashish Vaishnav / Zuma Press / Europa Press

Alrededor de 3.000 personas detenidas durante la jornada del sábado

Se prevén para este domingo nuevas movilizaciones, que cuentan ahora también con el respaldo de partidos políticos tradicionales

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dirigente del movimiento indio Partido de las Cucarachas (CJP) Abhijeet Dipke, detenido este sábado en un avión durante su viaje a Nueva Dehli para encabezar las protestas convocadas contra las autoridades del país, ha sido liberado este domingo por un tribunal local junto a los otros dos militantes de la formación arrestados "preventivamente" la víspera en un acto que el CJP tildó de "autoritario" y destinado a impedir la organización de una protesta pacífica.

"Finalmente, la Policía de Delhi se ve obligada a liberar a Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka y Saurav Das", ha anunciado el propio partido en una publicación en redes sociales, en la que ha asegurado que "las cucarachas nunca mueren".

Previamente, notificado que los tres dirigentes se encontraban "esperando la llegada del magistrado ejecutivo" que decidiría sobre su caso y, tras casi 24 horas de retención, exigía nuevamente su liberación "inmediata".

Las detenciones preventivas de Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka se produjeron en el marco de la protesta masiva convocada para este sábado por el Partido de las Cucarachas contra el presidente de la Comisión Electoral Central, Gyanesh Kumar, nombrado en el cargo por el primer ministro, Narendra Modi, y acusado de manipular el censo electoral para beneficiar a la formación del primer ministro.

Alrededor de 3.000 personas han sido arrestadas durante la jornada del sábado en la ciudad india de Nueva Delhi en una jornada de protesta que no contaba con la autorización de los organismos pertinentes por no haber cumplido los plazos establecidos y que ha ocasionado además la cancelación de más de 250 trenes y el cierre de hasta 45 estaciones de estaciones de metro.

NUEVAS PROTESTAS

Todo apunta a que este domingo habrá nuevas protestas, ya que el Partido de las Cucarachas ha pedido a sus simpatizantes marchar todos los días hacia Jantar Mantar.

A la iniciativa se han sumado partidos políticos tradicionales como el histórico Congreso Nacional Indio de Rahul Gandhi, principal partido de la oposición. "Detened a todos los líderes. Detened a todos los jóvenes. Detenednos a todos. Estáis rodeados y no vamos a retroceder. Recordad mis palabras: ya tenemos la información que necesitamos... Jóvenes de India, estoy orgulloso de vosotros. Seguid protestando. Estamos con vosotros", ha publicado Gandhi este sábado en redes sociales.

Además, ha acusado a Modi de estar "destruyendo la democracia" y ha augurado que "llega el final para su drama político de 15 años de duración".

REFORMAS POLÍTICAS

El Partido de las Cucarachas, que no está registrado oficialmente como formación política, exige reformas principalmente en la legislación electoral a apenas unos meses de unas cruciales elecciones regionales.

En particular piden la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, quien afirma que ha revisado los censos para eliminar duplicados y fallecidos, pero que habría dejado fuera del proceso electoral a decenas de miles de personas de forma que favorecería al partido del primer ministro Narendra Modi, el Partido Bharatiya Janata (BJP).