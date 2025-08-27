En libertad los cinco colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo con las FARC, detenidos en Venezuela

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han puesto en libertad este martes a los cinco ciudadanos colombianos, entre ellos cuatro firmantes del acuerdo de paz alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permanecían detenidos desde mediados de agosto en territorio venezolano.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad adscrita a la Presidencia colombiana, lo ha confirmado en un comunicado en el que ha indicado que todos ellos "se encuentran en buen estado y fueron entregados a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación" y que "los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación".

Asimismo, ha señalado que ha recibido a los cinco liberados "en el puente Atanasio Girardot, que comunica a la ciudad de Cúcuta con Venezuela".

Por otra parte, ha mostrado su agradecimiento al Gobierno colombiano su gestión, a la Embajada de Colombia en Caracas por su mediación y al partido Comunes, surgido de los acuerdos de paz, cuya "atención, compromiso y apoyo han sido fundamentales" para la liberación de los cinco ciudadanos.

Los detenidos asistieron el pasado 13 de agosto a un acto de la ARN en Fortul, localidad ubicada en el departamento colombiano de Arauca, y tenían pensado regresar a sus lugares de origen un día más tarde, si bien decidieron cruzar el puente binacional situado en este departamento, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela para hacer turismo, según indicó el organismo.