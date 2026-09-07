La líder de AfD se pone como meta llegar al 40% de voto en las elecciones federales en Alemania

Archivo - La líder de AfD, Alice Weidel, en el Bundestag. - Europa Press/Contacto/Matthias Wehnert - Archivo

BERLIN 7 Sep. (DPA/EP) -

La líder de Alternativa por Alemania (AfD), Alice Weidel, ha señalado este lunes tras la aplastante victoria de su partido en el estado de Sajonia-Anhalt, con el 43,8% de los votos, que se plantea como meta replicar ese resultado a nivel federal.

En rueda de prensa tras el histórico resultado obtenido en la región de Alemania oriental, en la que aspira a gobernar un partido de extrema derecha por primera vez desde 1945, Weidel ha hecho mención a las buenas proyecciones que le dan las encuestas también a nivel federal de cara a los próximos comicios.

"Mi objetivo declarado es ampliar considerablemente esa diferencia en el menor tiempo posible y elevarla hasta al menos el 40% en las próximas elecciones federales", ha afirmado, tras sostener que Alemania "quiere un cambio político", algo que a su juicio quedó demostrado en las elecciones de este domingo en el citado estado.

De esta forma, ha incicido en sus ataques al canciller, Friedrich Merz, al que ha puesto en la diana desde que se confirmó el arrollador triunfo en Sajonia-Anhalt, llegando incluso a pedir un adelanto electoral.

"Ningún canciller anterior ha sido tan impopular como Friedrich Merz, que se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo próspero de Alemania", ha recalcado, para insistir en que los alemanes "ya no quiere seguir con lo de siempre", en referencia a "migración ilegal, fronteras abiertas, tasas de criminalidad disparadas entre los extranjeros, deportaciones fallidas o una política energética desastrosa".

Weidel ha enfatizado así que la "columna vertebral" de Alemania está "rota" por "los precios de la energía más altos del mundo y una desindustrialización descontrolada", asunto que atribuye a la política de apoyo a Ucrania y al giro en las relaciones con Rusia tras la invasión lanzada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Los históricos resultados de AfD no le granjean en todo caso una mayoría absoluta en el Parlamento regional de Magdeburgo, por lo que necesitará del apoyo o abstención de otras fuerzas. En su primera reacción a la victoria electoral, Weidel retó a Merz a convocar elecciones anticipadas de inmediato, afirmando que hay que propiciar su reemplazo "antes de Navidad".