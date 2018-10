La líder escocesa insta a May a dejar la "simulación" y "parar el reloj" de la ruptura con la UE

Publicado 21/09/2018 10:55:26 CET

LONDRES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha acusado a la primera ministra británica, Theresa May, de mantener una "simulación" en sus negociaciones con la UE y ha llamado a "parar el reloj" del artículo 50, según el cual Reino Unido deberá abandonar el bloque comunitario a finales de marzo de 2019.

"Ahora que al UE lo ha rechazado explícitamente, la simulación del 'Chequers' debe parar", ha afirmado Sturgeon, en alusión al plan de May para consumar el Brexit y que ha recibido numerosas críticas, incluso de miembros del Partido Conservador.

"En última instancia, la pertenencia a la unión aduanera y de mercados debe volver a estar sobre la mesa y se debe parar el reloj del artículo 50 para evitar una situación límite", ha reclamado la dirigente escocesa en su cuenta de Twitter.

Los líderes de la Unión Europea rechazaron el jueves la última propuesta para el Brexit de la primera ministra británica, afirmando que "no funcionará" y que "no es aceptable" y, exigieron un acuerdo sobre el divorcio en octubre y no un mes más tarde, como se había planteado durante las últimas semanas.