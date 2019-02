El líder de la junta de Tailandia rechaza abandonar el cargo cuando presente su candidatura electoral

Publicado 01/02/2019 21:08:36 CET

El líder de la junta militar de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha rechazado este viernes abandonar el cargo de primer ministro una vez anuncie su candidatura a las elecciones, previstas para el 24 de marzo.

"No pueden presionarme", ha dicho, en respuesta a los partidos que piden que presente su dimisión cuando confirme su candidatura al cargo que ocupa en la actualidad, al que accedió en 2014 tras un golpe de Estado militar.

"Me opongo a su llamamiento, no dimitiré", ha señalado, antes de argumentar que el expresidente estadounidense Barack Obama o el presidente chino, Xi Jinping, no dimitieron tras anunciar su candidatura, según ha informado el diario local 'The Bangkok Post'.

En un discurso de casi dos horas desde la capital, Bangkok, ha defendido además el papel de la junta y ha defendido que "debe haber continuidad en el desarrollo del país".

"En el pasado, cuando llegaban nuevos (gobiernos) iniciaban cosas nuevas. Eso no es bueno, deben continuar con las políticas anteriores", ha explicado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Días después del golpe liderado por el general Prayuth Chan Ocha, la junta militar de Tailandia anunció que el país celebraría elecciones democráticas en cuestión de meses tras completar una serie de reformas que consideraba necesarias para la estabilidad del país.

Sin embargo, desde entonces el denominado Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha ido retrasando por distintos motivos la convocatoria a las urnas, hasta la última fecha que anunció en 2018: el 24 de febrero de 2019.

El 15 de enero, la junta militar volvió a cambiar la previsión y a retrasar la convocatoria electoral, sin dar una fecha concreta. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se celebrarían el 24 de marzo.

El aplazamiento de los comicios añade una nueva dificultad, ya que, al no celebrarse el 24 de febrero sino en una fecha posterior, la convocatoria con las urnas coincidirá con los actos conmemorativos previstos para la ceremonia de coronación del nuevo rey de Tailandia, que se celebrará del 4 al 6 de mayo, con quince días de actos previos.

Los activistas prodemocracia insisten en que los comicios deberían celebrarse no más tarde del 10 de mayo y han recordado que si no es así, la Comisión Electoral correría el riesgo de incumplir el plazo de 150 días, en cuyo marco debe celebrarse la cita electoral. El plazo comienza a contar el 11 de diciembre, cuando entró en vigor la normativa electoral, y concluirá el 9 de mayo.

La Constitución establece que la Comisión Electoral debe "completar" el proceso en el plazo de 150 días desde la entrada en vigor de las leyes orgánicas sobre elecciones, es decir del 11 de diciembre hasta el 9 de mayo.

La cuestión es si la referencia a "completar" el proceso se refiere a la jornada electoral o a la proclamación de los resultados porque entre ambas fases pueden transcurrir 60 días.