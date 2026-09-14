La líder del partido ultraderechista AfD reclama elecciones generales y se declara "lista" para gobernar en Alemania

La copresidenta del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 14 Sep. (DPA/EP) -

La copresidenta del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ha reclamado este lunes la celebración de elecciones generales en el país y ha destacado que su partido está "listo" para gobernar, tras la aplastante victoria de la formación en las elecciones en Sajonia-Anhalt y los buenos resultados obtenidos en las locales en Baja Sajonia.

"Dada la desoladora situación de la coalición (de conservadores y socialdemócratas), en nuestra opinión, convocar nuevas elecciones sería la solución más clara", ha indicado en declaraciones concedidas al medio The Pioneer. "El pueblo debe decidir ahora quién debe sacar al país de la crisis. Estamos listos para ello", ha destacado, en el marco de sus reiterados llamamientos a un adelanto electoral.

Las últimas encuestas dan a AfD el primer lugar en caso de elecciones con una intención de voto cercana al 29%, mientras que los socios de la coalición del canciller, Friedrich Merz, la alianza conservadora entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), se sitúan con el 20% y el 13% de los respaldos, respectivamente.

Weidel ha remarcado además que su partido está "dispuesto" a "tener la mano a cualquiera y establecer conversaciones serias, si ello redunda en el bien del país", en referencia a la posibilidad de un hipotético gobierno en minoría liderado por el primer ministro de Baviera y líder de la CSU, Markus Soeder, o de Hendrik Wust, ministro principal de Renania del Norte-Westfalia.

Así, ha recalcado que el hecho de que Soeder o Wust "estén dispuestos a ello" es "otra historia, dados los obstáculos que ellos mismos han erigido", en referencia a la negativa expresada por los conservadores a formar gobierno con el partido ultraderechista, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

El propio Soeder, una figura clave entre los conservadores en Alemania, descartó cualquier movimiento interno para reemplazar a Merz. "Quienquiera que asumiera el cargo de inmediato, si se analizan las alternativas, se enfrentaría inicialmente a los mismos problemas: un SPD que tiene dificultades con las reformas", sostuvo en declaraciones al diario 'Bild'.

El llamamiento de Weidel a un adelanto electoral llega en medio de las críticas a Merz por el desempeño del Gobierno de Alemania y la caída en los sondeos de la CDU, que en las elecciones en Sajonia-Anhalt perdió 20 puntos porcentuales y cayó hasta el 17,2% de los votos, por el 44% obtenido por AfD, que automáticamente pidió al canciller que dimita y convoque elecciones generales.