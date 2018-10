Los líderes europeos proponen crear centros de migrantes fuera de la UE

Publicado 20/06/2018 12:04:34 CET

BRUSELAS, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea (UE) estudian la posibilidad de crear centros migrantes fuera de las fronteras del bloque comunitario, en los que se distinguiría entre aquellos que han salido de sus países por razones económicas y aquellos que tienen derecho a recibir protección internacional.

Así consta en el primer borrador de conclusiones de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, de la próxima semana, al que ha tenido acceso Europa Press. "El Consejo europeo apoya el desarrollo del concepto de plataformas regionales de desembarco en cooperación con ACNUR y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones)", afirma el texto provisional.

"Estas plataformas deberían contar con procedimientos rápidos para distinguir entre migrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional, reduciendo los incentivos para embarcarse en viajes peligrosos", continúa el documento.

Esta iniciativa ha sido impulsada principalmente por Austria y Dinamarca. El primer ministro de este segundo país, Lars Lokke Rasumussen, aseguró a principios de este mes que mantenía contactos con otros líderes europeos sobre esta misma idea. Alemania y Países Bajos también estarían involucrados en esta iniciativa, a la que también se ha sumado el nuevo gobierno italiano.

Los líderes de la UE abordarán de nuevo el debate sobre el futuro sistema de asilo en el bloque comunitario, sobre el que todavía existen importantes diferencias entre los socios comunitarios. La cumbre llega en un momento crucial para la canciller alemana, Angela Merkel, después de que su ministro de Interior, Horst Seehofer, amenazara con poner en marcha su plan de frenar la entrada al país de refugiados previamente registrados en otros países.

En este sentido, el borrador de conclusiones de la cumbre reconoce que los "movimientos secundarios" de los demandantes de asilo entre los Estados miembros "ponen en riesgo la integridad del sistema de asilo" europeo, por lo que pide a las capitales que "tomen las medidas internas y administrativas necesarias para contrarrestar estos movimientos".

Además, según el texto provisional, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE recuerdan de compromiso a seguir reforzando su política de migraciones para "evitar la vuelta de los flujos descontrolados de 2015" y "reducir aún más la inmigración ilegal en todas las rutas".

"Con respecto a la ruta del Mediterráneo central, se deben intensificar los esfuerzos para detener a los traficantes que operan en Libia. La UE seguirá apoyando a Italia en este sentido", subraya también el documento.

BRUSELAS DUDA DE LA VIABILIDAD DE CREAR CAMPOS EN LOS BALCANES

Por su parte, la Comisión Europea ha expresado también este martes sus dudas sobre la viabilidad de una idea de establecer campos de migrantes en países de fuera de la UE, tanto en el norte de África como en los Balcanes occidentales, aunque ha dejado la puerta abierta para analizarla si se presenta formalmente una propuesta.

"Si llega una propuesta podremos discutirla, no la descartamos, pero hasta el momento no hemos optado" por esta vía para afrontar la llegada a la UE de migrantes en situación irregular, ha asegurado en un encuentro con la prensa el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, quien además ha incidido en que "no es una propuesta muy concreta".

¿Conoces algún país que haya expresado su predisposición o su deseo de albergar ese tipo de campo?" ha respondido Avramopoulos al ser preguntado sobre la posición de la Comisión Europea respecto a la idea de crear campos de migrantes en países como Albania o Bosnia-Herzegovina, desde los que se tramitarían las peticiones de asilo en la UE.

Avramopoulos ha insistido, además, en que esta idea no ha sido objeto de discusión en la reunión que ha mantenido este martes en Bruselas con los ministros de Interior de seis países de la región (Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo) sobre cooperación en asuntos de migración, seguridad, gestión de las fronteras y política de visados.