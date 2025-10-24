Lituania suspende el tráfico aéreo en dos aeropuertos por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han informado este viernes de la suspensión temporal del tráfico aéreo en dos de sus principales aeropuertos del país en Vilna y Kaunas ante la presencia de presuntos globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia.

"Los aeropuertos lituanos están tomando medidas rápidas para controlar la situación: se están desviando los vuelos al aeropuerto de Palanga, cuando es posible, y se está organizando el transporte en autobús para los pasajeros", ha detallado el Ministerio de Transporte en un comunicado.

El tráfico aéreo en ambos aeropuertos permanecerá suspendido hasta las 2.00 horas (hora local) después de que se haya interrumpido alrededor de las 20.36 horas. Un total de cuatro vuelos han quedado afectados en el aeropuerto de Vilna, mientras que otros tres han sido cancelados en Kaunas.

Esto se produce apenas un día después de que la OTAN haya tenido que desplegar dos cazas españoles Euro Typhoon encuadrados en la misión 'Centinela Oriental' para interceptar a dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado que habían invadido el espacio aéreo lituano.