López Obrador envía una carta a los gobernadores para establecer un "acuerdo por la democracia"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado una misiva a los gobernadores del país para establecer lo que considera un "acuerdo nacional por la democracia" ante un proceso electoral.

En la carta ha propuesto a los diferentes líderes locales un acuerdo para que no se produzca "intervención" alguna en este tipo de procesos, según informaciones del diario 'El Universal'.

"Gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia", recoge el texto.

En una rueda de prensa a la que también ha acudido el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente ha instado a evitar que se utilice el presupuesto público para apoyar candidatos de partidos ni se haga entrega de dinero procedente del crimen organizado de cara a posibles comicios.

"Por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, esto mismo les convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido", ha matizado antes de añadir que es importante impedir "la compra de altares o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a mapaches electorales, evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva".

Así, los ha invitado a "hacer historia" con un acuerdo que permita "establecer la ansiedad democrática de manera perdurable". "Esto elevará a nuestro país a lo más alto en el concierto de las naciones", ha dicho.

En este sentido, ha matizado que los "malo recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales" quedarán atrás, lo que permitirá al pueblo "seguir dando ejemplo de dignidad y grandeza".